Reh läuft am Abend ins Auto

Auf der Strecke zwischen Steinach und Unterebersbach ereignete sich am Montag, gegen 21.30 Uhr, ein Wildunfall. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Unterebersbach. Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, berichtet die Polizei Bad Kissingen. pol