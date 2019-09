Von Großwenkheim nach Maria Bildhausen war eine Autofahrerin auf der Kreisstraße KG 11 am Mittwochmorgen unterwegs. Dort erfasste ihr Fahrzeug gegen 6.20 Uhr ein Reh, das die Straße überqueren wollte. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2500 Euro, so die Polizei. pol