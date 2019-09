Ein Wildunfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag auf der Staatsstraße St 2281 von Maßbach nach Rothhausen. Dort kollidierte das Auto einer 24-Jährigen mit einem Reh, das die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zu einem leichten Schaden an der Frontschürze des Fahrzeugs. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro, schätzt die Polizei. pol