Reh in der Stadt überfahren

Zwei Wildunfälle ereigneten sich am Wochenende, die Gesamtschaden von etwa 1500 Euro zur Folge hatten. Am frühen Samstagmorgen überfuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Kissinger Straße in Bad Brückenau etwa auf Höhe der Kreuzung mit der Römers-hager Straße ein Reh. Das Tier hatte sich ziemlich weit in besiedeltes Gebiet vorgewagt und wurde dort Opfer des Verkehrs, berichtete die Polizei. Ganz anders am Sonntagabend gegen 22 Uhr: In der Dunkelheit war ein 54-jähriger Mann aus der Umgebung im riesigen Roßbacher Forst berechtigt mit seinem Pkw unterwegs, als ein Wildschwein in die Seite seines Wagens rannte. Der Schwarzkittel lief nach dem Anprall weiter. pol