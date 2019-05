Reh huscht aus dem Busch

Ein Wildunfall

ereignete sich am Montag in den frühen Morgenstunden auf der Kreisstraße zwischen Burghausen und Bad Bocklet, meldet die Polizei Bad Kissingen. Am Rande einer Buschreihe überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem vorbeifahrenden VW Golf erfasst. Am Fahrzeug entstand bei der Kollision ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass gerade in der Dämmerung auf Wildwechsel geachtet werden muss und die Geschwindigkeit dementsprechend zu reduzieren ist. pol