Reh hinterlässt 2500 Euro Schaden

Auf der Ortsverbindung von Reichenbach nach Roth erfasste am Dienstag, gegen 23.15 Uhr, ein Autofahrer mit seinem Pkw ein Reh, das ihm auf Höhe des Höhenweges vors Fahrzeug lief. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2500 Euro, schätzt die Polizei Bad Kissingen in ihrem Bericht. pol