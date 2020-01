Reh getötet, Wildschwein geflüchtet

Bei Zwei Wildunfällen am Dienstagmorgen wurde ein Reh getötet und ein Wildschwein angefahren, dass nach dem Unfall in den Wald rannte, so die Polizei Bad Brückenau. Eine 52-Jährige war gegen 7.40 Uhr mit ihrem Auto von Bad Brückenau zum Staatsbad unterwegs, als ihr plötzlich ein Wildschwein vors Auto lief. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Tier frontal. Die verletzte Wildsau rannte nach dem Aufprall in den Wald. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Nur zehn Minuten später erfasste ein 55-Jähriger auf der Staatsstraße 2790 zwischen der Landesgrenze zu Hessen und Motten ein querendes Reh. Das Tier wurde auf der Stelle getötet. Am Pkw wurde Frontschaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Der Fahrer kam wie seine Vorgängerin mit dem Schrecken davon. pol