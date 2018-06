Reh frontal erfasst

pol



Am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, war ein 49-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße St 2445 in Richtung Oerlenbach unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Schwarzen Pfütze querte ein Reh die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste es frontal, das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei Bad Kissingen.