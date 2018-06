Reh flüchtete nach Wildunfall

pol



Ein 55-jähriger Toyota-Fahrer, der auf der Staatsstraße 2292 von Aschach in Richtung Hohn fuhr, erfasste am Donnerstag, gegen 22 Uhr, ein Reh, das die Fahrbahn querte. Nach der Kollision flüchtete das Tier. Am Pkw wurde die vordere rechte Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche informiert.