Reh flüchtete in den Wald

Zwischen Nüdlingen und Hausen kam es am Donnerstagabend auf Höhe des Mühlwegs zu einem Wildunfall. Ein Reh sprang vor den Skoda einer 58-Jährigen, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Reh überlebte und flüchtete in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. pol