Wollbach bei Bad Kissingen vor 14 Stunden

Reh flüchtet nach Zusammenstoß

Eine 40-Jährige war am Sonntagmorgen, gegen 5.45 Uhr, von Wollbach in Richtung Frauenroth unterwegs, als ihr ein Reh von rechts in den Wagen lief. Das Tier flüchtete nach links weiter. Am Pkw entstand...