Reh flüchtet nach Zusammenstoß

Ein 43-Jähriger war am Sonntag, gegen 11 Uhr, auf der Staatsstraße 2291 von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß. Am Audi A 3 entstand ein Sachschaden von 500 Euro, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. pol