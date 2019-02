Reh flüchtet nach Zusammenstoß

Unliebsame Bekanntschaft mit einem Reh machte am Montagmorgen eine 26-jährige Autofahrerin, die auf der Kreisstraße 9 von Rannungen in Richtung Waldsiedlung unterwegs war. Gegen 7.30 Uhr lief dort von rechts ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von 2000 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. pol