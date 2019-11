Reh flüchtet nach Wildunfall

Auf der Ortsverbindung von Albertshausen in Richtung Poppenroth erfasste am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, ein Mazda-Fahrer ein Reh. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet, lief das Tier dem Mann etwa 500 Meter vor dem Ortsschild Poppenroth vor das Fahrzeug. Nach der Kollision flüchtete das Tier in unbekannte Richtung. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 200 Euro, schätzen die Bad Kissinger Beamten. pol