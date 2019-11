Bad Brückenau vor 17 Stunden

Reh flüchtet nach Wildunfall

Eine 18-Jährige fuhr in der Sonntagnacht von Oberleichtersbach in Richtung Bad Brückenau. Als sie am Hammelburger Berg aus dem Wald kam, lief ihr ein Reh vors Auto. Sie erfasste es mit der Fahrzeugfro...