Reh flüchtet nach Unfall

Am Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, fuhr eine 21-Jährige auf der KG 9 von der Waldsiedlung in Rottershausen in Richtung der B 19 als ein Reh auf die Fahrbahn lief. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Reh in den Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. pol