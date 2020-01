Reh flüchtet nach Unfall in Richtung Eichelberg

Auf der Strecke zwischen Aschach und Burkardroth querte ein Reh die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und es kam zur Kollision. Das Reh entfernte sich in Richtung Eichelberg. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. pol