Reh flüchtet nach Unfall in den Wald

Ein Pkw ist am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr auf der Staatsstraße 2293 zwischen Diebach und Wartmannsroth mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier flüchtete anschließend. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. pol