Roth an der Saale vor 12 Stunden

Reh flüchtet nach Unfall in den Wald

Auf der Straße von Reichenbach in Richtung Roth erfasste am Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, eine 37-jährige Fahrerin ein Reh. Nach der Kollision rannte das Tier in den Wald. Am Fahrzeug entstand rund 300...