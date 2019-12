Reh flüchtet nach Kollision

Zu einem Wildunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Straße von Oehrberg nach Platz. Dort war am gegen 7.25 Uhr ein Autofahrer Richtung Platz unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief.Nach der Kollision mit dem Pkw flüchtete das Reh, berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol