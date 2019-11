Reh flüchtet nach Kollision

Auf der Bundesstraße B 286 von Bad Kissingen in Richtung Poppenroth erfasste am Mittwoch gegen 18.20 Uhr, eine Seat-Fahrerin ein Reh, welches die Fahrbahn querte. Nach der Kollision flüchtete das Reh. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 400 Euro. pol