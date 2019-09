Auf der Kreisstraße KG 6 von Reiterswiesen nach Eltingshausen erfasste am Donnerstag, gegen 5 Uhr, ein Autofahrer mit seinem Pkw ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Nach der Kollision rannte das Tier in ein Feld. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche informiert, meldet die Polizei. pol