Auf der Kreisstraße KG 2 von Weichtungen in Richtung Maßbach erfasste am Donnerstag, gegen 23.25 Uhr, ein Fahrer kurz vor Maßbach frontal ein Reh, das von rechts nach links die Fahrbahn querte. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden von circa 1500 Euro. Das Tier flüchtete in ein angrenzendes Feld. Der Jagdpächter wurde informiert. pol