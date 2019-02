Reh flüchtet nach Kollision mit Pkw

Auf der Staatsstraße 2288 in Richtung Schmalwasser war am Mittwochabend ein 22-Jähriger mit seinem Seat unterwegs, als plötzlich ein Reh von links auf die Fahrbahn lief. Das Tier wurde vom Auto erfasst, sprang aber anschließend nach rechts in den Wald davon. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro, schreibt die Polizei. pol