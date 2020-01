Reh flüchtet in den Wald

Eine 36-Jährige ist am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße B 286 vom Lauterer Kreisel in Richtung Waldfenster gefahren, als ein Reh aus einem kleinen Waldstück auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Reh und dem Mercedes-Kleinbus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Tier flüchtete nach dem Unfall zurück in den Wald. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol