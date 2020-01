Reh flüchtet in den Wald

Zwischen Weichtungen und Wermerichshausen kam es am Samstagnachmittag auf der KG2 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Reh. Der Audi-Fahrer fuhr in Richtung Weichtungen, als das Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Einen Zusammenstoß konnte der Fahrer nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Tier flüchtete nach dem Unfall wieder in den Wald. Der örtlich zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizeidienststelle informiert, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol