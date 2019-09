Auf der Kreisstraße KG 11 von Seubrigshausen in Richtung Großwenkheim erfasste am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, eine VW-Fahrerin mit der linken Fahrzeugseite ein Reh, das die Fahrbahn querte. Nach der Kollision flüchtete das Tier in Richtung Wald. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden; bei Tageslicht erfolgt nochmals eine entsprechende Begutachtung. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. pol