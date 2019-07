Auf der Kreisstraße KG 20 von Burghausen in Richtung Bad Bocklet erfasste am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, eine Fahrerin kurz vor dem See ein Reh, das von rechts kommend die Straße überquerte. Nach der Kollision rannte das Tier zurück in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde informiert. pol