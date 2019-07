Auf der Kreisstraße KG 20 von Windheim in Richtung Bad Bocklet erfasste am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, auf Höhe der Biogasanlage, eine Seat-Fahrerin ein Reh, das die Straße querte. Nach der Kollision rannte das verletzte Tier zurück in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol