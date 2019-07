In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw von Burghausen kommend Richtung Haard. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand leichter Sachschaden, das Reh lief in den Wald davon. Der Jagdpächter wurde informiert. pol