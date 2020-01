Reh flieht nach Zusammenstoß

Einen Sachschaden von rund 1000 Euro hinterließ ein Reh bei einem Wildunfall. Wie die Polizei meldete, befuhr

ein 40-jähriger Autofahrer am Mittwoch, gegen 7.50 Uhr, die Staatsstraße St 2267 von Premich nach Steinach. Von rechts sprang ein Reh auf die Straße - und es krachte. An der Frontstoßstange und am linken Scheinwerfer des Pkw entstand Sachschaden. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert um nach dem geflüchteten Reh zu schauen. pol