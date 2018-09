Reh bei Wildunfall getötet

Eine 26-jährige Ford-Fahrerin erfasste am Dienstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, auf der Staatsstraße St 2282 von Althausen in Richtung Kleinwenkheim ein Reh. Das Tier hatte von links die Fahrbahn überquert. Durch die Kollision wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol