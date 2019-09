Auf der Kreisstraße KG 34 in Richtung Oehrberg erfasste am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel ein Reh. Das Tier blieb nach der Kollision mit dem Fahrzeug tot im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. pol