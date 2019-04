Reh bei Unfall getötet

Ein 24-Jähriger war am Freitag gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 9 von Rothenkirchen in Richtung Buchbach unterwegs. Kurz vor Buchbach lief ihm ein Reh in den Wagen. Durch den frontalen Anstoß wurde das Tier sofort getötet. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.