Regnitztaler gestatten den Mainzern zu viele zweite Chancen

Die JBBL-Basketballer der Regnitztal Baskets haben im Heimspiel gegen den Tabellensechsten ASC Mainz einen möglichen Erfolg verschenkt und unterlagen mit 89:96.

Das erste Viertel begannen beide Teams hellwach mit einer intensiven Spielweise. Die Regnitztaler hatten mit 30:25 die Nase vorne. Im zweiten Abschnitt sollte sich das Blatt drehen, Mainz legte nochmals eine Schippe bei der Intensität zu, hiermit kamen die Gastgeber überhaupt nicht zurecht und schenkten dem Gegner immer wieder zweite und dritte Chancen am Brett. 20:3 Offensivrebounds bis zur Halbzeit sprechen eine deutliche Sprache für Mainz.

Im dritten Abschnitt bot sich das gleiche Bild. Die Brose-Youngster konnten das intensive Spiel der Gäste nicht verteidigen, der Rückstand wurde immer deutlicher, 57:77 stand es zum Ende des Viertels. Im letzten Durchgang kam es zu einer überraschenden Wende. Die Regnitztal Baskets wollten sich doch nicht so einfach ergeben. Jetzt machten sie das, was im zweiten und dritten Viertel fehlte. Sie begannen wieder zu verteidigen. Nun unterliefen auch den Mainzern wieder Fehler, und sie wurden nervös. Am Ende reichte es dann doch nicht mehr zum Sieg. Letztlich ist klar, dass zwei ordentliche Viertel zum Erfolg nicht reichen. Den Mainzern war die gesamte Partie über deutlich anzumerken, dass sie als Team den Erfolg unbedingt wollten. js Regnitztal Baskets: Edigin (23/1 Dreier), Böttger (21), Oelling (19/1), Starklauf (11/1), Sattler (5), Stephan (4), Vogt (3/1), Carter (3), Lamprecht, Sauer, Mausolf, Rümer