Forchheim 22.08.2019

"Regnitzmusikanten" spielen auf

Am nächsten Wochenende, am Samstag, 31. August, spielen die "Regnitzmusikanten" aus Forchheim-Buckenhofen anlässlich des Weinfestes im "Kronengarten" in Forchheim auf. Der Beginn der Veranstaltung ist...