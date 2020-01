Registrierungsaktion beim Heimspiel des HSC Coburg

Alle 15 Minuten bekommt in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs und jeder Zehnte findet keinen passenden Stammzellenspender. Deshalb unterstützt die studentische Initiative "AIAS Coburg e. V." der Hochschule Coburg mit dem Kampf gegen Blutkrebs ein lebenswichtiges Projekt. Neben Aufklärungsarbeit zu diesem Thema bilden Registrierungsaktionen einen wichtigen Bestandteil dieser Mission.

Die erste Registrierungsaktion außerhalb der Hochschule findet laut Pressemitteilung am Samstag, 1. Februar, während des Heimspiels des HSC Coburg in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) statt. Besucher erhalten zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich kostenlos und mittels eines Wangenabstrichs innerhalb weniger Minuten als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen. Darüber hinaus stehen die Mitglieder des Vereins für Fragen rund um das Thema Blutkrebs und Stammzellenspenden, auch aus Praxissicht, zur Verfügung.

Bis jetzt konnte AIAS Coburg an der Hochschule in den letzten zwei Jahren nach eigenen Angaben knapp 600 neue potenzielle Stammzellspender registrieren. Aufbauend auf diesem Erfolg hofft der Verein, durch die Aktion auch außerhalb der Hochschule das Bewusstsein über das Thema Blutkrebs stärken zu können und dazu beizutragen, dass das Angebot von vielen Besuchern in Anspruch genommen wird.

Ticket genügt

Die Aktion beginnt zur Hallenöffnung um 18 Uhr und wird bis Spielbeginn sowie in der Halbzeit und nach dem Spiel durchgeführt. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich, es wird lediglich ein Ticket zum Spiel des HSC benötigt.

Nähere Informationen finden sich auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram (aias.coburg). Bei weiteren Fragen kann man sich gerne an coburg@aias.de wenden.