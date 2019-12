Bamberg 21.11.2019

Regisseurinnen zu Gast im Lichtspiel-Kino

Am Montag, 16. Dezember, werden die beiden Regisseurinnen Annika Blendl und Leonie Stade ihren Film All I Never Wanted persönlich im Lichtspiel-Kino vorstellen. Filmstart ist um 18.30 Uhr. red