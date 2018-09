Bamberg vor 16 Stunden

Regisseure zu Gast im Lichtspiel-Kino

Am Samstag, 8. September, wird der Dokumentarfilm "Hamburger Gitter" in Anwesenheit der beiden Regisseure Marco Heinig und Luise Burchard gezeigt. Der Flm zieht eine Bilanz der Geschehnisse in Hamburg...