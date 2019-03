Regisseur zu Gast im Lichtspiel-Kino

Am Montag, 18. März, um 18 Uhr ist der Oscarnominierte Regisseur Talal Derki zu Gast im Lichtspiel-Kino, um seinen vielfach ausgezeichneten Film "Of fathers and sons - Die Kinder des Kalifats" vorzustellen. Für seinen Film kehrte Talal Derki in sein Heimatland Syrien zurück, wo er das Vertrauen einer radikalen islamistischen Familie gewann und über zwei Jahre ihr tägliches Leben teilte. Seine Kamera konzentrierte sich auf Osama und seinen jüngeren Bruder Ayman, die Kinder, die von ihrem Vater zu islamischen Gotteskriegern ausgebildet werden. Talal Derki lebt als syrischer Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor seit 2014 im Exil in Berlin. Nach dem Film hat das Publikum die Möglichkeit, mit dem Regisseur ins Gespräch zu kommen. Reservierungsmöglichkeit unter Telefon 0951/26785. red