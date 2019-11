Regisseur und Produzentin zu Gast

Am Sonntag, 17. November, um 20.40 Uhr sind die amerikanische Regisseurin Kelly Copper und der österreichische Produzent Claus Philipp zu Gast im Programmkino Lichtspiel, um ihren gemeinsamen Film "Die Kinder der Toten" vorzustellen. Das Regieduo Kelly Copper und Pavol Liska hat Elfriede Jelineks monumentalen Roman "Die Kinder der Toten" (1995) verfilmt. An steirischen Originalschauplätzen entstand mit Laiendarstellern ein Heimatfilm auf Super-8, der sich schleichend in eine Auferstehung untoter Gespenster verwandelt. Reservierung unter Tel. 0951/26785 im Lichtspiel-Kino oder unter www.lichtspielkino.de. red