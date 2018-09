Regisseur und Darstellerin zu Gast

Am heutigen Freitag wird der Film "Wackersdorf" in Anwesenheit von Regisseur Oliver Haffner und der Darstellerin Anna Maria Sturm im Lichtspiel-Kino gezeigt. Beginn ist um 18 Uhr in der Unteren Königstraße 34. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Publikumsgespräch statt. red