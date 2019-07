Regisseur ist zu Gast

Am Sonntag, 28. Juli, um 18.55 Uhr ist der Regisseur Markus Weinberg zu Gast im Lichtspielkino, um seinen Reisedokumentarfilm "Heading East - Abenteuer TransOst" vorzustellen. Sechs begeisterte Radsportler meisterten den Trip von Bayreuth bis ans Schwarze Meer - eine Strecke, die noch nie vorher am Stück mit dem Rad befahren wurde. Ein Ritt über 2900 Kilometer und 56 000 Höhenmeter. Dabei ging es mit Mountainbikes durch mehr als 27 Gebirge des Ostens, unter anderem das Erzgebirge, Riesengebirge, die Hohe Tatra, die Beskiden und die Karpaten, in denen Luchse, Wölfe und Bären heimisch sind. Weitere Infos und Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter der Rufnummer 0951/26785 (Anrufbeantworter) oder unter www.lichtspielkino.de. red