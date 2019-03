Regisseur ist zu Gast

Am Sonntag, 24. März, um 16.30 Uhr ist Regisseur Walter Größbauer zur Vorstellung seines Dokumentarfilms "Winter in Havanna" im Lichtspiel-Kino zu Gast und stellt sich nach dem Film den Fragen des Publikums. Hört man "Havanna", denkt man an bunte Häuser, wunderbare Oldtimer, Rum und dicke Zigarren. Dass dies nur die eine Seite der Medaille ist, zeigt die neue Doku von Größbauer. Das Leben vieler Bewohner ist nicht so rosig: Blumenhändler und Uhrenmacherin, transvestitische Tänzerin und Wandmaler berichten vom rauen Alltag im vermeintlichen Insel-Idyll. Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter der Rufnummer 0951/26785 (AB). red