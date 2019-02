Am Freitag, 1. März, ist Regisseur Veit Helmer zu Gast in Bamberg und stellt um 18.45 Uhr seinen neuen Film "Vom Lokführer, der die Liebe suchte ..." im Lichtspiel-Kino vor. Dass Veit Helm nicht nur tolle Filme für Erwachsene macht, sondern auch für Kinder, hat er mit seinem charmanten Streifen "Quatsch und die Nasenbärbande" bewiesen. Wer diesen kunterbunten Film noch nicht gesehen hat, hat ebenfalls am Freitag um 15.20 Uhr die Gelegenheit dazu. Auch hier wird der Regisseur anwesend sein, um nach dem Film mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter Telefon 0951/ 26785. red