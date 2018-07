Regionalplan und Haushalt

ks



Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Main-Rhön kommt zu einer Sitzung in Haßfurt zusammen. Sie findet am Mittwoch, 25. Juli, ab 14 Uhr im Landratsamt statt. Im Regionalen Planungsverband Main-Rhön sind Kommunalpolitiker aus den vier Landkreisen Haßberge, Schweinfurt, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie aus der Stadt Schweinfurt vertreten. Themen sind überregionale Planungen, die über die Kompetenzen der betroffenen Kommunen hinausgehen.Bei der Sitzung in Haßfurt geht es um die Fortschreibung des Regionalplans, die Beauftragung eines Gutachtens sowie Finanzfragen (Haushalt 2019 und Nachtragshaushalt 2018). Ferner wird ein Antrag der Gemeinde Ramsthal zum Thema Windkraftanlagen beraten.