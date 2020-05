Regionalmanagement lockt Einheimische in die Hotels der Region

Noch dürfen die Hotels gar nicht öffnen: Erst ab Samstag sind wieder Zimmerbuchungen für Vergnügungsreisen möglich. Doch das Regionalmanagement bereitet bereits das nächste "Hotelentdecker-Wochenende" vor - das inzwischen sechste. Am Wochenende 20/21. Juni vermittelt Regionalmanagement der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH in Partnerschaft mit der Tourismusregion Coburg.Rennsteig Zimmer in den Hotels und Pensionen der Region.

Das Angebot richtet sich an Einheimische, die die Hotellerie in der Region entdecken wollen. Neben einer Übernachtung mit Frühstück sind im Paket auch ein Drei-Gänge Menü, verschiedene Hotel-Specials sowie die Teilnahme an einem Entdeckerprogramm enthalten. Während des Hotel-Aufenthalts gelten die Corona-bedingten Verhaltensregeln wie Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten.

"Das Coronavirus hat den Tourismus zum Stillstand gebracht. Durch unsere Aktion wollen wir unsere Hotels in der Region in der aktuell schwierigen Situation unterstützen. In Zusammenarbeit mit den Tourist-Informationen, Museen und anderen können wir ein attraktives Programm anbieten", freut sich Holger Pötsch, Projektmanager der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH.

So gebe es die Möglichkeit, sich im "Zweiländermuseum Rodachtal" über das Thema "Deutsch-deutsche Grenzgeschichte" zu informieren oder bei einer geführten Wanderung die Naturlandschaft rund um den Kurort Bad Rodach zu erkunden. Auf der Website www.zu-gast-in-der-heimat.de sind alle Angebote aufgelistet.

"Das Hotelentdecker-Wochenende ist ein wichtiges Instrument zur Bewusstseinsbildung der Einheimischen für den Freizeitwert ihrer Heimat", fasst Annabelle Menzner, Geschäftsführerin der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, die Zielsetzung des Projekts zusammen. "Selbstverständlich kann der Kurzurlaub in der Heimat auch verschenkt werden. Gutscheine sind auch für den Juni-Termin verfügbar."

Das gesamte Angebot und weitere Informationen zum "Hotelentdecker-Wochenende Coburg.Rennsteig 2020" gibt es unter www.zu-gast-in-der-heimat.de. Auskünfte erteilt das Regionalmanagement auch per Telefon (09561/514 9146) oder per Mail an mail@region-coburg.de. Gebucht werden kann das Hotelentdecker-Wochenende nur über das Buchungsformular auf der Internetseite. red