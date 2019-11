Regionalmanagement bietet Bustour an ehemalige Grenze

Am 9. November 1989 wurde Deutschland wieder eins - der Mauerfall jährte sich zum 30. Mal. Das Regionalmanagement der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH hat dies zum Anlass genommen, eine Tour anzubieten, bei der Einheimische wieder einen Blick hinter die Kulissen besonderer Angebote und Orte in der Region werfen können: Im Mittelpunkt stehen diesmal Stationen rund um das bedeutende historische Jubiläum "30 Jahre Grenzöffnung". Die Bustour findet an zwei Terminen statt: Samstag, 23. November, und Donnerstag, 28. November. Los geht es jeweils um 9.30 Uhr am Angerparkplatz in Coburg mit der Fahrt zum ersten Programmpunkt der Gedenkstätte "Innerdeutsche Grenze - Grenzübergangsstelle Eisfeld-Rottenbach", dem damaligen Grenzturm des Grenzüberganges.

Zur Mittagsverpflegung stehen den Teilnehmern im Landgasthof Wacker, Gauerstadt, zwei authentische Menüs zum Thema "Ost und West" zur Auswahl. Im Anschluss geht die Fahrt weiter zum "Ummerstädter Kreuz", das direkt an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen errichtet wurde. Von dort folgt eine circa einstündige Wanderung entlang des ehemaligen Grenzverlaufs zur Gedenkstätte Billmuthausen, die an das gleichnamige, von der ehemaligen DDR fast vollständig "geschleifte" Dorf erinnert (für die Wanderung bitte an festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung denken). Den Abschluss der Tagestour bildet ein Besuch im Zweiländermuseum Rodachtal, wo die Sonderausstellung "Grenzenlos" über die Grenzöffnung im Rodachtal inklusive originalem Bildmaterial von Zeitzeugen informiert. Das Ende der Ausflüge ist jeweils gegen circa 18.30 Uhr.

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 10 Euro (inkludierte Leistungen: Bustransfer, Eintritte und Führung, Frühstücksim-biss). Das Mittagessen ist nicht im Preis enthalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - um Anmeldung wird daher bei Projektmanagerin Hanna Fischer (Telefon 09561/5149148, E-Mail: mail@region-coburg.de) gebeten. Anmeldeschluss ist Montag, 18. November.

Die Veranstaltungsreihe

In Abstimmung mit den Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten der Region organisiert das Regionalmanagement in loser Folge die Aktion "Blick hinter die Kulissen". Ziel dieser Veranstaltungsreihe mit dem Motto "grenzenlos fränkisch" ist es, Einheimischen die Angebote aus Kultur und Freizeit in der Region nahezubringen und somit das Heimatbewusstsein zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalmanagements. red