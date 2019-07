Die oberfränkische Regionalfahrt der Frankenbundgruppen Bayreuth und Bamberg "Römer in Franken: Weißenburg - Karlsgraben - Limeseum - Ruffenhofen" mit Buszustieg in Bamberg wird am Samstag, 31. August, durchgeführt. Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. Darin enthalten sind Busfahrt und Führungen. Abfahrt in Bamberg, Am Schönleinsplatz um 7.50 Uhr. Rückkehr in Bamberg um circa 20 Uhr. Infos und Anmel-dung beim Vorsitzenden Eckhard Blüchel, Telefon 0921/30321, E-Mail: eckhard.bluechel@yahoo.de. red