Regionale Erzeuger demonstrieren ihre Leistungskraft

Ein Messeerlebnis der besonderen Art erwartet die Besucher an diesem Wochenende in Zeil. Die regionale Genussmesse "Kulinea" öffnete am Freitag ihre Pforten. Noch bis Sonntag präsentieren in der Tuchanger-halle regionale Anbieter ihre Produkte an über 30 Ständen.

Landrat Wilhelm Schneider, der im Beisein von Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann sowie Eltmanns Bürgermeister und stellvertretendem Landrat Michael Ziegler am Mittag das Event offiziell eröffnete, zeigte sich erfreut, dass es wieder gelungen sei, die unterschiedlichsten Branchen ins Boot zu holen.

Regionale Erzeuger

Die Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn stellte den Ehrengästen an einem Präsentationstisch die einzelnen Direktvermarkter und regionalen Erzeuger vor, ehe ein Rundgang auf dem Programm stand.

Wurst- und Käsespezialitäten, handgemachte Pralinen, Obst, Gemüse, Honig, Frankenwein, Fisch, Marmeladen, Edelbrände und vieles mehr gibt es bei der "Kulinea" zu entdecken. "Produkte aus der Heimat zu kaufen heißt nicht nur, die regionale Wirtschaft zu stärken, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu leisten", betonte Landrat Schneider.

Neben einem vielseitigen Angebot rund um die heimischen Aussteller stehen Verkostungen und Live-Cooking auf dem Programm. Die "Kulinea" hat am heutigen Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt vier Euro pro Person ab 16 Jahren.